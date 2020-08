L’agente Wagner Ribeiro: “E’ più probabile che Messi vada al PSG che Neymar al Barça” (Di giovedì 20 agosto 2020) Non usa tanti giri di parole il noto agente brasiliano Wagner Ribeiro intervistato da Sport riguardo la situazione Messi-Barça. Alla domanda riguardo il dieci argentino, Wagner Ribeiro risponde: “Ci sono più possibilità per Messi di andare al PSG che di vedere Neymar tornare al Barcellona“. Nessuna voglia di ritornare in Spagna, quindi, per Neymar: “Neymar è felice e penso che sarà al PSG per almeno altri due anni. Prima era triste a causa degli infortuni ma adesso non più”. Foto: Alchetron L'articolo L’agente Wagner Ribeiro: “E’ più probabile che Messi ... Leggi su alfredopedulla

