Jacopo Mascolini, professione storyteller: “Raccontare le emozioni aiuta a capire se stessi” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Storyteller è una definizione che può sembrare vaga, perché sostanzialmente significa una persona che racconta storie, quello che anticamente poteva essere un menestrello o in epoca romana un oratore. Credo che la definizione più giusta di storyteller sia quella di una persona che sa analizzare la realtà e carpire le emozioni, per poi trasformarle in una narrazione efficace in più ambiti: dalla pubblicità al cinema, alle serie tv. Possono essere due, tre, cento, dipende da quanti strumenti ha a disposizione lo storyteller. Io, ad esempio, lavoro nel creare testi per la pubblicità, nello sviluppare sceneggiature, nello scrivere racconti e nel fare recensioni. In quanto storyteller queste mie capacità spesso si fondono scrivendo sceneggiature per la pubblicità”. Parla Jacopo Mascolini, classe 1991, che storyteller lo è per professione ma soprattutto per passione: “Raccontare storie è sempre stato il mio modo per comprendere il mondo- dice- attraverso la scrittura ho affrontato i problemi. Era una necessità, che ancora oggi sento, fare storytelling è indispensabile per affrontare il quotidiano, ovvero vivere ogni giorno dandogli senso e struttura senza perdersi”. Leggi su dire

