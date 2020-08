Iss: 'Indice Rt in Italia sfiora 1, aumentano focolai. Età media contagiati 30 anni' (Di giovedì 20 agosto 2020) 'L' in Italia sfiora 1, con da rientri dall'estero. L'Età media dei è di circa 30 anni'. 'Nuovo aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione': è quanto si legge nel Monitoraggio ... Leggi su leggo

“Nuovo aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione“. Questo è quanto si legge nel Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità in relazion ...Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì pe ...