Il Cpa di Monastir, polveriera alle porte di Cagliari (Di giovedì 20 agosto 2020) Fonte foto: Luca Agati - Sap Cagliari 1Sezione: Cronache Tag: centro di accoglienza quarantena Francesca Galici Il centro di accoglienza di Monastir, a Cagliari, è una polveriera per le troppe fughe dei migranti in quarantena che escono facilmente dal perimetro, una situazione che preoccupa anche le forze di polizia I migranti ospiti del Cpa di Monastir, in provincia di Cagliari, sono tutti i regime di quarantena e alcuni di loro sono positivi al Covid. Nonostante questo riescono facilmente a uscire dalla struttura. Cresce la rabbia nel paese dell'entroterra sardo ma anche la preoccupazione dei poliziotti, che rischiano quotidianamente il contagio. Leggi su ilgiornale

Miglioramenti nella difesa passiva della rete perimetrale, rafforzamento del sistema di videosorveglianza e aumento degli incontri con i mediatori culturali per far capire meglio ai migranti la loro c ...

Migranti positivi, sono 25 nel centro di Monastir (sud della Sardegna). A foggia un migrante positivo esce dall’ospedale, ritrovato poco dopo. “Nonostante gli allarmi lanciati da più fronti, la situaz ...

