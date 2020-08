Il blocco dei licenziamenti cade: in determinate condizioni si può licenziare dal 18 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) l blocco dei licenziamenti introdotto dal Decreto Cura Italia e prorogato dal Decreto Rilancio ha visto il termine il 17 agosto. Con il Decreto agosto, pur avendo prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si è lasciata qualche possibilità ai datori di lavoro di recedere i contratti con i propri dipendenti. cade il blocco dei licenziamenti? Con il Decreto di agosto, quindi, non è stato prorogato il blocco TOTALE dei licenziamenti ma si è trattato di una proroga mobile che permette, a determinate condizioni, ai datori di lavoro di licenziare al verificarsi di determinate ... Leggi su notizieora

Mov5Stelle : La proroga del blocco dei licenziamenti durante il periodo in cui le aziende avranno i lavoratori in cassa integraz… - sole24ore : Lavoro, da oggi cade il blocco dei licenziamenti: ecco i sei casi in cui sono possibili - moonaudia : cioè ma se uno dei mie mutual fa battute pedo o misogine pesanti o omofobe non è che dico ah vabbeh ma è troll sche… - yu_creamy : @simonegraziosi2 @plums_the Sí scusa Simone, l'ho retwittato senza leggere attentamente, è solo uno dei tanti cosp… - NotizieOra : Il blocco dei licenziamenti cade: in determinate condizioni si può licenziare dal 18 agosto -