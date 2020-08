I 5 summer breakup che proprio non ci aspettavamo (Di giovedì 20 agosto 2020) Vi abbiamo già raccontato delle nuove coppie che sono uscite allo scoperto sotto l’ombrellone. Ma si sa, 2020 = mai una gioia (anche se non per tutti). Perché, per un amore che nasce, ce n’è anche uno che muore. Purtroppo, tra il caldo e il lockdown, sono tantissime le celebs che si stanno dicendo addio. L’estate ha portato la crisi all’interno di rapporti che pensavamo sarebbero durati per sempre e c’è persino chi ha annunciato gravidanza e divorzio a distanza di poche ore. Volete sapere di chi stiamo parlando? Ecco i 5 summer break up che proprio non ci aspettavamo, ma che ci hanno definitivamente spezzato il cuore. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : summer breakup I 5 summer breakup che proprio non ci aspettavamo Vanity Fair.it