Highlights Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 114-127, gara-2 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, match dei playoff NBA 2020. I Mavericks giocano una partita di alto livello in attacco e vincono abbastanza possessi in difesa per portare a casa il pareggio nella serie. Luka Doncic gioca un primo tempo eccellente da 22 punti, ma nel secondo viene rallentato dal quarto e dal quinto fallo che lo tengono a lungo in panchina. I suoi compagni però si accendono all’improvviso e addirittura ampliano il vantaggio mentre lui è seduto, permettendogli di riposarsi e di chiudere con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in 28 minuti. Serata decisamente storta per i Clippers, che tolto un Kawhi Leonard a livelli da MVP (35 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, gara-2 del primo turno - DybalaATM : LLORO LOS HIGHLIGHTS JSJSJSJSJSJS -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Los VIDEO - Highlights Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, gara-2 playoff NBA 2020 Sportface.it HIGHLIGHTS Barcellona Napoli: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: highlights Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara ...

Video Juve Lione 2-1: gol e highlights

Pronta la risposta dell’ex bianconero, che ha mandato un augurio alla squadra di Sarri per il cammino in Champions League: “Speriamo di stapparle alla fine”. Simpatico siparietto negli studi di Sky Sp ...

Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: highlights Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara ...Pronta la risposta dell’ex bianconero, che ha mandato un augurio alla squadra di Sarri per il cammino in Champions League: “Speriamo di stapparle alla fine”. Simpatico siparietto negli studi di Sky Sp ...