Giulia De Lellis faccia a faccia con Chiara Ferragni: spunta un [VIDEO] girato di nascosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Giulia De Lellis e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. Le due note influencer hanno entrambe scelto la meta italiana come tappa estiva. In effetti, come ogni anno, durante questa stagione l’isola si anima grazie alla presenza di vip, nostrani e non, diventando teatro della movida più glamour. Ma se Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere una vacanza in tranquillità con la famiglia, lontana da occhi indiscreti, Giulia De Lellis ha altri piani. La nota influencer romana ha infatti deciso di passare qualche giorno in barca con alcuni amici, senza la presenza di Andrea Damante. Il dj si troverebbe in compagnia di Ignazio Moser, che, secondo i rumors sarebbe tornato single. Insomma, ... Leggi su velvetgossip

blogtivvu : Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano per caso in Sardegna e qualcuno le filma di nascosto: fan impazzit… - Novella_2000 : Lo sfogo di Andrea Damante dopo la rottura (?) con Giulia - blogtivvu : Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano in Sardegna: “Aspettavo tutto questo da sempre”, fan impazziti - V… - infoitcultura : Maria De Filippi rompe il silenzio su Giulia De Lellis: 'Era diversa' - infoitcultura : Giulia De Lellis, attimi di paura: i dettagli dell'incidente -