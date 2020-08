Gioele ritrovato, manca solo l’ufficialità del Dna: ritrovate anche le scarpette (Di giovedì 20 agosto 2020) Sicilia. Ieri la svolta sul caso di Viviana Parisi e suo figlio Gioele prima scomparsi e poi ritrovati nelle campagne di Caronia, dopo 15 giorni di ricerche. Ritrovati alcuni resti ossei compatibili con quelli di un bambino della stessa età di Gioele Mondello, il figlio di Daniele e Viviana Parisi, di 4 anni. I resti … L'articolo Gioele ritrovato, manca solo l’ufficialità del Dna: ritrovate anche le scarpette Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

