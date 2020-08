Garcia: “Mi fa male non essere in finale. Possiamo essere fieri della nostra avventura” (Di giovedì 20 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, dopo la sconfitta in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore francese: “Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions, questa è una cosa positiva per i ragazzi. ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta. finale? Psg e Bayern sono due squadre costruite per vincerla. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Forse a domenica arriverò con un altro spirito e la guarderò.” Foto: twitter Lione L'articolo Garcia: “Mi fa male non ... Leggi su alfredopedulla

THEPRIN07152676 : @Paola18439710 Buon giorno Mi riferivo al Bayer Monaco, che ha eliminato la squadra del 'violinista' Garcia.....è una storia lunga. - genovesergio76 : Eurosport : Garcia: 'Possiamo essere fieri di quanto fatto, però mi fa male non essere in finale' - - Edorsi53 : RT @CucchiRiccardo: È la finale giusta. Grande #Bayern. Ma il #Lione mi è piaciuto. Complimenti a #Garcia. Sarà una grande sfida con il #PS… - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: È la finale giusta. Grande #Bayern. Ma il #Lione mi è piaciuto. Complimenti a #Garcia. Sarà una grande sfida con il #PS… - Sicilianodoc7 : RT @NonSoloJuve: ??”Mi fa male non essere in finale. Non credo che la guarderò.” [Garcia] -

Ultime Notizie dalla rete : Garcia “Mi Covid-19, biologo Bucci: «Il virus non è scomparso» La Legge per Tutti