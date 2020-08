Formula 2, campionato con vista sul futuro in casa FDA, Ilott sfida Shwartzman (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la sosta per coronavirus è ritornata anche la Formula 2 protagonista nel mondo delle quattro ruote. Il campionato mondiale della serie minore vede dominare i piloti della FDA: stiamo parlando di Callum Ilott e Robert Shwartzman. Al suo debutto in F2 il giovane pilota russo si è già messo in mostra. Infatti, dopo aver vinto lo scorso anno il campionato di Formula 3, ha esordito nella categoria successiva con un terzo posto a Spielberg nella Feature Race (che ha visto vincitore Ilott) e due vittorie nel Gran Premio di Stiria e Ungheria. Il piccolo zar del team Prema affianca Mick Schumacher, un nome che pesa parecchio. Il pilota tedesco sta riscontrando diverse difficoltà: attualmente si trova al quinto posto nella classifica mondiale a ... Leggi su sportface

Intervistato dai media internazionali, Mattia Binotto ha espresso una valutazione sul campionato di Mick Schumacher in Formula 2, sottolineando come il tedesco, grazie all’ottimo lavoro portato avanti ...

Extreme E: il campionato estremo dedicato ai SUV elettrici

Extreme E, organizzato in collaborazione con Fisker Inc, sarà il banco di prova per i SUV elettri del futuro che si sfideranno su terreni estremi, dal ghiaccio al deserto Si chiama Extreme E il nuovo ...

