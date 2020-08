Dolore per Mara De Filippi, il racconto: “Ha avuto due tumori, che sofferenza!” (Di giovedì 20 agosto 2020) Maria De Filippi ha raccontato un momento di grande Dolore della sua vita, quando ha dovuto fare fronte alla malattia di un suo caro. Ecco cosa è successo. Fonte foto: FacebookLa conduttrice si è recentemente raccontata a 360 gradi, non solo ha svelato di essere stata lei a smascherare uno dei triangoli più scandalosi di Amici di Maria De Filippi ma ha anche svelato che c’è stato un momento in cui stava per dire addio a Mediaset, stuzzicata dall’offerta di Rai 3 di affidare la conduzioni di Chi l’ha visto. Su Chi è tornata a raccontarsi, parlando di un momento molto difficile della sua vita quando ha dovuto fare i conti con la malattia di qualcuno a lei molto caro. Maria De Filippi, momento doloroso per la malattia di ... Leggi su chenews

raffaellapaita : Archiviate le accuse su Banca Etruria per il papà di @meb. Una bella notizia che lascia l’amaro in bocca per gli in… - matteorenzi : A Ferragosto mi piace andare con la famiglia nei luoghi della memoria, simbolo di dolore e lotta per la libertà. Lo… - pdnetwork : Due anni fa, la tragedia del #PonteMorandi a Genova. Quarantatré vittime, un dolore immenso. Una ferita per l’Ital… - SanremoI : RT @Cianciu75: @SanremoI Due in particolare: colica renale e quello alla spalla. Come dolore acuto, le onde d'urto su una calcificazione d… - contu_f : RT @raffaellapaita: Archiviate le accuse su Banca Etruria per il papà di @meb. Una bella notizia che lascia l’amaro in bocca per gli insult… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolore per Il dolore per Angela Un abbraccio che diventa fiaccolata Il Giornale di Vicenza Siviglia, Ocampos: «Ho dolore al ginocchio. Decide il mister se giocherò in finale»

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha rilasciato un’intervista a Marca in vista della finale di Europa League contro l’Inter. Ecco le sue parole: DOLORE AL GINOCCHIO – «Sto migliorando giorno dop ...

Hai mai provato a immergerti in acqua e aceto di mele?

Potrebbe essere una buona idea, vediamo perché. L’aceto di mele è un ingrediente antico che si presta a molte e applicazioni anche per la cura del corpo. Tra quelli che chiamiamo “rimedi della nonna”, ...

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha rilasciato un’intervista a Marca in vista della finale di Europa League contro l’Inter. Ecco le sue parole: DOLORE AL GINOCCHIO – «Sto migliorando giorno dop ...Potrebbe essere una buona idea, vediamo perché. L’aceto di mele è un ingrediente antico che si presta a molte e applicazioni anche per la cura del corpo. Tra quelli che chiamiamo “rimedi della nonna”, ...