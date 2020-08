Djokovic al Nyt: «Sul virus c’è stata una caccia alle streghe contro di me. Rifarei l’Adria tour» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il New York Times ha intervistato Novak Djokovic numero uno del tennis mondiale e al centro di non poche polemiche per aver organizzato un torneo in Serbia e in Croazia – l’Adria tour – che si è rivelato un moltiplicatore di contagi per il coronavirus. Ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica per le sue posizioni contro i vaccini. Lui e sua moglie Jelena sono stati contagiati e sono rimasti in isolamento per per due settimane con i loro due bambini a Belgrado. Non ha mai avuto la febbre. «Abbiamo organizzato il torneo con le migliori intenzioni. Probabilmente avremmo potuto fare qualcosa in modo diverso, ma tanto sarò sempre accusato. Lo accetterò. Le intenzioni erano le migliori possibili; se potessi, lo Rifarei. Non penso di aver fatto ... Leggi su ilnapolista

napolista : Djokovic al Nyt: «Sul virus c’è stata una caccia alle streghe contro di me. Rifarei l’Adria tour» «Sono contrario… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Nyt Djokovic al Nyt: «Sul virus c'è stata una caccia alle streghe contro di me. Rifarei l'Adria tour IlNapolista