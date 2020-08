Dimentica la moglie di 86 anni nell’aria di servizio: si era fermato per… (Di giovedì 20 agosto 2020) Un uomo di 91 anni Dimentica la moglie di 86 anni nell’aria di servizio. Si accorge di aver lasciato la consorte solo dopo diversi chilometri. Ma a rendere la vicenda ancora più bizzarra il fatto che il marito si è reso conto del suo errore solo dopo aver ricevuto una telefonata dalla compagna. La donna era scesa dalla vettura per andare in bagno e uscendo dalla toilette non ha più trovato né l’auto, né tanto meno il marito. La moglie di 86 anni, disorientata e incredula, ha provato a cercare il consorte; ma di lui nessuna traccia. La coppia residente a Roma è originaria dell’Isola del Liri, in provincia di Frosinone, dove sono molto conosciuti. Questo ha fatto sì che la storia divenisse virale in ... Leggi su velvetgossip

Roccobusillis : Mi piace Twitter perché mia moglie ci scrive per giorni interi e dimentica che sono sdravaccato sul divano... - LucaCiardi1977 : @Sabry09439578 Allora ho qualche chance...mia Moglie non dimentica nulla...??????? -

