Diletta Leotta e Ibrahimovic: ecco la verità (Di giovedì 20 agosto 2020) Qual è la verità sul presunto flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic? Lo spiega direttamente la conduttrice sportiva a un giornale britannico. Scopriamola insieme. Diletta Leotta mette un punto fermo. E racconta cosa c’è davvero tra lei e Ibrahimovic. Lo fa attraverso una comunicazione ufficiale, giunta attraverso chi la rappresenta. Della simpatia (e forse di qualcosa di più) tra Diletta e Zlatan se ne parla da qualche tempoArticolo completo: Diletta Leotta e Ibrahimovic: ecco la verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

