Di Maio in scia a Conte: "Lavorare ad alleanza dove possibile" (Di giovedì 20 agosto 2020) Per 24 ore l’appello di Giuseppe Conte è rimasto sostanzialmente lettera morta in casa 5 stelle. Il premier aveva invocato un’alleanza regionale ampia fra Movimento 5 stelle e Pd, a cominciare da Marche e Puglia, provocando una sorta di boomerang. In due occasioni il capo politico M5S Vito Crimi ha frenato, spiegando che non ci sarà “nessuna forzatura” sui territori. A muoversi a sostegno del premier è invece Luigi Di Maio, secondo cui bisogna “Lavorare ad alleanze dove possibile”. “Mancano poche ore alla presentazione delle liste e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile” afferma il ministro degli Esteri. ... Leggi su huffingtonpost

AndFranchini : Di Maio in scia a Conte: 'Lavorare ad alleanza dove possibile' - NonSiSaMai2 : Di Maio in scia a Conte: 'Lavorare ad alleanza dove possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Maio scia Caccia ai 5 parlamentari con il bonus partite Iva. Di Maio: “Via i furbetti” Il Secolo XIX MES? Tutto no, metà sì: il piano di Conte e Gualtieri

Mes sì o Mes no? Mes a metà. Mentre l’Italia aspetta di incassare il sostanzioso tesoretto di 209 miliardi (il pacchetto di spesa pubblica più importante dal Dopoguerra) destinati al nostro Paese dal ...

Il primo cittadino di Solbiate con Cagno ha ricevuto l'incentivo da 600 euro

Anche il sindaco Solbiate con Cagno (Como) ha richiesto bonus da 600 euro. "Non l'ho fatto per rubare: ho avuto zero fatturato in 3 mesi", ha detto.

Mes sì o Mes no? Mes a metà. Mentre l’Italia aspetta di incassare il sostanzioso tesoretto di 209 miliardi (il pacchetto di spesa pubblica più importante dal Dopoguerra) destinati al nostro Paese dal ...Anche il sindaco Solbiate con Cagno (Como) ha richiesto bonus da 600 euro. "Non l'ho fatto per rubare: ho avuto zero fatturato in 3 mesi", ha detto.