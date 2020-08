Dal governo alle regionali, M5S contro Conte. 'È uscito pazzo 'o padrone' (Di giovedì 20 agosto 2020) vuole fare il politico, vuole tracciare la linea del ? Sì, questo ha fatto il premier dicendo con forza, senza avvertire Luigi Di Maio , infischiandosene di Vito Crimi , dando lezioni di strategia ... Leggi su leggo

GiovanniToti : Il rinvio del voto ventilato dal consulente del #Governo Ricciardi, che non può accadere e che trovo eversivo possa… - CarloCalenda : 2/2. come ho spiegato 40 volte, l’aggiudicazione è avvenuta con gara monitorata dalla Commissione Europea. Ora perc… - matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - DanGBenedini : RT @GiovanniToti: Il rinvio del voto ventilato dal consulente del #Governo Ricciardi, che non può accadere e che trovo eversivo possa anche… - andytax1976 : RT @GiovanniToti: Il rinvio del voto ventilato dal consulente del #Governo Ricciardi, che non può accadere e che trovo eversivo possa anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal governo Giuseppe Conte, dal governo alle regionali: scontro con M5S. «È uscito pazzo ‘o padrone» Il Messaggero Settimana corta contro Covid. Idea Germania: sindacato e governo d’accordo per lavorare 4 giorni

La soluzione in Germania, di fronte ai venti di crisi che soffiano ad esempio sull’industria dell’auto, potrebbe essere la settimana lavorativa di 4 giorni. Settimana corta. Nel clima di forte incerte ...

Le ricette di Draghi spiazzano i dragologi

Spiega il giurista Sabino Cassese nel suo ultimo libro (Il buon governo): «Il valore-lavoro nella Costituzione non è considerato soltanto come fonte di reddito, ma anche come funzione svolta ...

La soluzione in Germania, di fronte ai venti di crisi che soffiano ad esempio sull’industria dell’auto, potrebbe essere la settimana lavorativa di 4 giorni. Settimana corta. Nel clima di forte incerte ...Spiega il giurista Sabino Cassese nel suo ultimo libro (Il buon governo): «Il valore-lavoro nella Costituzione non è considerato soltanto come fonte di reddito, ma anche come funzione svolta ...