Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati (Di giovedì 20 agosto 2020) commenta Due detenuti stranieri in attesa di giudizio hanno tentato di evadere dal carcere di Crotone. I due hanno tentato di allontanarsi dall'istituto di pena dal cortile, mescolandosi ai familiari ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati #crotone - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati #crotone - GiovanniPasto10 : RT @MediasetTgcom24: Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati #crotone - Antonio22024399 : RT @MediasetTgcom24: Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati #crotone - CarlottaMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Crotone, tentano di evadere dal carcere con i familiari: bloccati #crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone tentano

Due detenuti stranieri in attesa di giudizio hanno tentato di evadere dal carcere di Crotone. I due hanno tentato di allontanarsi dall'istituto di pena dal cortile, mescolandosi ai familiari in vista ...Questa mattina, due detenuti stranieri, ristretti nella casa circondariale di Crotone ed in attesa di giudizio, hanno tentato di evadere dall’istituto di pena allontanandosi dal cortile destinato alla ...