Covid, altri tre nuovi casi positivi nel Salernitano: due sono ad Angri (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sale a sei il numero dei positivi nel Comune di Angri. Ai 4 casi dei giorni scorsi se ne aggiungono altri due secondo il bollettino dell’Asl di questa mattina. Si tratta di una coppia che, al momento, non ha collegamenti con casi precedenti. A Nocera Inferiore, invece, un altro componente della famiglia registrata tra i sei nuovi casi di contagio di ieri si aggiunge all’elenco. In questo nucleo la filiera dei contatti riconduce il contagio a rapporti familiari di un caso emerso a Nocera nei giorni scorsi. Emergono, infine, ulteriori dettagli sui 15 casi registrati ieri in provincia di Salerno. La positiva rientrante dall’Albania non era di Salerno ma di Castel San Giorgio. La positiva di ... Leggi su anteprima24

Covid, altri due positivi in Trentino uno era appena rientrato dalla Croazia identificato con i tamponi rapidi

C'è un caso di positività in casa nel Brescia. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l'altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della ros ...

Coronavirus all'estero: preoccupano i casi in Spagna e Francia

Hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di coronavirus nel mondo e ci sono stati 780 mila morti dall'inizio della pandemia. Cifre destinate a continuare a salire, con il virus che ancora galopp ...

