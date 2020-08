Coronavirus, Salvini: 'Irresponsabile l'ipotesi di rinvio delle elezioni' - Toti: 'Un altro slittamento sarebbe eversivo' (Di giovedì 20 agosto 2020) L'eventuale rinvio delle elezioni sarebbe 'Irresponsabile'. E' quanto afferma Matteo Salvini , commentando le parole di Walter Ricciardi , consulente del ministero della Salute per l' emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : #SALVINI, IL CORONAVIRUS E IL SOSPETTO: 'PD E M5S, QUALCUNO PENSA AL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI' - matteosalvinimi : ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sba… - LegaSalvini : ++ IL VIRUS VIENE DALL'ESTERO E LUI SE LA PRENDE CON GLI ITALIANI. SALVINI SMASCHERA LE FOLLIE DI CONTE ++ - mariobianchi18 : Ricciardi terrorista! - SCapirai : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Salvini: 'Irresponsabile l'ipotesi di rinvio delle elezioni' | Toti: 'Un altro slittamento sarebbe eversi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini

TGCOM

Le scuole riapriranno, “si sta facendo di tutto per farlo in sicurezza”. Queste le parole dei Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, che ha così precisato il suo concetto espresso du ...L'eventuale rinvio delle elezioni sarebbe "irresponsabile". E' quanto afferma Matteo Salvini, commentando le parole di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute per l'emergenza coronavir ...