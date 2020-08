Coronavirus, positivo un altro calciatore di serie A: Jeremie Boga del Sassuolo è asintomatico (Di giovedì 20 agosto 2020) L’attaccante francese del Sassuolo Jeremie Boga è risultato positivo al Covid. Lo comunica la società, dopo i test sanitari fatti in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica. Il calciatore, fa sapere il Sassuolo, è asintomatico, non e’ entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.L'articolo Coronavirus, positivo un altro calciatore di serie A: Jeremie Boga del Sassuolo è ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, il bollettino di oggi 20 agosto: 845 nuovi positivi e 6 morti la Repubblica Coronavirus, cinque nuovi casi in provincia di Napoli: due ragazzi rientravano da Malta

Non si fermano in contagi di Coronavirus nella provincia di Napoli: nel mirino Pozzuoli, Torre del Greco e Gragnano. Un dipendente comunale è risultato positivo a Pozzuoli. Per questo motivo, l’uffici ...

La mappa del covid tra Napoli e provincia, scoperti 19 casi positivi

Altri 13 positivi al covid rilevati a Napoli città. Di questi, 4 individuati dopo approfondimenti dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (Usca) dell’Asl Napoli 1 Centro. Altri 3 si riferiscon ...

