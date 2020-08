Coronavirus, Petagna rassicura: “Positivo ma sto bene, spero passi presto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come comunicato dallo stesso Napoli qualche ora fa, Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore ha lasciato un messaggio sui propri social per rassicurare i tifosi. “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico – scrive il neo centravanti azzurro -. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”. L'articolo Coronavirus, Petagna rassicura: “Positivo ma sto bene, spero passi presto” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

