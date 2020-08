Coronavirus, per Bill Gates la pandemia finirà nel 2021, «ma milioni di persone nei Paesi poveri moriranno» (Di giovedì 20 agosto 2020) L’avvertimento, che anni addietro suonava quasi come un presagio, di Bill Gates su una futura pandemia globale è ora diventato realtà. Da mesi ormai il mondo sta facendo i conti con il Coronavirus. Mentre si contano già più di 22 milioni di casi e 800mila morti – accertate – a livello globale, le previsioni del fondatore di Microsoft per il futuro sono ancora più cupe. milioni di persone ancora moriranno prima che la pandemia da Covid19 finirà. È questo il sunto della previsione fatta da Gates in un’intervista con il direttore dell’Economist Zanny Minton Beddoes, secondo cui la crisi sanitaria sarà sotto controllo solo entro la fine ... Leggi su open.online

