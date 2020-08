Coronavirus in Campania, altri 53 contagiati: più di cento nuovi casi in 48 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) altri 53 contagiati in Campania, tre in meno rispetto a due giorni fa con 393 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato... Leggi su ilmattino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,8% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, 2 casi a Panarea: test effettuati per 60 persone - SkyTG24 : Coronavirus a #Napoli, da oggi tamponi in auto a Castellammare di Stabia. DIRETTA - piuenne : ??????ULTIMO AGGIORNAMENTO #coronavirus #Campania - AnnaRKlover : RT @mattinodinapoli: Coronavirus in Campania, altri 53 contagiati: più di cento nuovi casi in 48 ore -