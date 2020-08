Continuano le vacanze in barca per Maria De Filippi tra relax e bikini (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il successo dell’ottava edizione di “Temptation Island” è iniziato il countdown della prossima che prenderà il via a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La nuova stagione televisiva è quindi alle porte e Maria De Filippi si sta godendo gli ultimi giorni di relax in barca (anche con il figlio Gabriele), sempre a largo di Ansedonia (Grosseto), come testimoniano le ultime immagini pubblicate da “Chi”. L’autunno vedrà ancora una volta protagonista Queen Mary: già in lavorazione il casting delle nuove edizioni di “Amici” e di “Uomini e donne” e le interviste di “C’è posta per te”, che tornerà come sempre in primavera. Poi sarà ancora nella squadra di “Tu sì que ... Leggi su newscronaca.myblog

Un nuovo caso di positività al coronavirus arriva da Mercogliano, alle porte di Avellino. Si tratta di una persona rientrata da Malta: lo ha annunciato il sindaco Vittorio D'Alessio, nella serata di i ...

Due decessi, un uomo del ‘24 in ospedale a Treviso e una donna del ‘27 in una Rsa di Mestre e 73 nuovi contagi. La base di qualsiasi ragionamento non può prescindere dal bollettino Covid quotidiano. L ...

Un nuovo caso di positività al coronavirus arriva da Mercogliano, alle porte di Avellino. Si tratta di una persona rientrata da Malta: lo ha annunciato il sindaco Vittorio D'Alessio, nella serata di i ...