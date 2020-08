Cilento, a Cardile il My Land Festival: l’evento musicale delle identità territoriali (Di giovedì 20 agosto 2020) Il My Land Festival si svolgerà il 22 Agosto a Cardile a piazza di Nora. L’evento vedrà esibirsi sullo stesso palco ben 24 artisti. Per il un nuovo appuntamento del progetto “La valorizzazione della millenaria Fiera della Croce di Stio ed.51” il Comune di Gioi propone un’iniziativa musicale legata al territorio cilentano. Rafforzare il brand “Made in … Leggi su 2anews

RosyMerola : RT @c_dorsi: Il #DirettoreArtistico #LilloDeMarco annuncia il gran ritorno con il #Festival #MyLandCilento a #Cardile #Cilento il #22agosto… - RealCivitella : RT @c_dorsi: Il #DirettoreArtistico #LilloDeMarco annuncia il gran ritorno con il #Festival #MyLandCilento a #Cardile #Cilento il #22agosto… - c_dorsi : Il #DirettoreArtistico #LilloDeMarco annuncia il gran ritorno con il #Festival #MyLandCilento a #Cardile #Cilento i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cilento Cardile A Cardile il My Land Festival Info Cilento In Cilento il my land festival: evento musicale delle identità territoriali

In un'unica serata sarà possibile ascoltare un'accurata selezione di musicisti provenienti da tutto il Cilento i quali hanno deciso, eseguendo un brano a testa, di unire competenze e professionalità p ...

A Cardile il My Land Festival

Per il quart’ultimo appuntamento del progetto “La valorizzazione della millenaria Fiera della Croce di Stio ed.51” il Comune di Gioi propone un’iniziativa musicale legata al territorio cilentano. Raff ...

In un'unica serata sarà possibile ascoltare un'accurata selezione di musicisti provenienti da tutto il Cilento i quali hanno deciso, eseguendo un brano a testa, di unire competenze e professionalità p ...Per il quart’ultimo appuntamento del progetto “La valorizzazione della millenaria Fiera della Croce di Stio ed.51” il Comune di Gioi propone un’iniziativa musicale legata al territorio cilentano. Raff ...