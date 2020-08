Bill Gates e i milioni di morti prima della fine della pandemia (Di giovedì 20 agosto 2020) Bill Gates, co-fondatore della Microsoft e uno dei più grandi filantropi del mondo grazie alla Fondazione Bill&Melinda Gates, ai primi di agosto in un’intervista con il direttore dell’Economist Zanny Minton Beddoes e ripresa oggi da La Stampa ha pronosticato che ci saranno ancora milioni di morti prima della fine della pandemia di Coronavirus SARS-COV-2 prevista per il 2021 e ha aggiunto anche che la maggior parte di quelle morti non sarà causata dalla malattia in quanto tale, ma dal sovraccarico dei sistemi sanitari, e di economie già stressate. E critica la ... Leggi su nextquotidiano

