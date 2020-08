Bielorussia, il pallone enorme con il volto di Lukashenko per le strade di Minsk? Un’animazione 3D creata in Russia (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 19 agosto 2020 l’utente Twitter Ulysse Paris (@ulyssepariser) condivide un video in cui sarebbe stata ripresa una enorme palla con il volto di Lukashenko seguita da altre con i colori della bandiera biancorossa in una strada di Minsk, in BieloRussia, ma è un falso creato a San Pietroburgo, in Russia: Bielorussie L’Europe décide de nouvelles sanctions aujourd’hui. #Loukachenko refuse d’abdiquer.. Mobilisation à #Minsk Un énorme ballon avec la tête de Loukachenko poursuivie par d’autres ballons en rouge et blanc des opposants.. Oltre 100 mila visualizzazioni per il video, pubblicato il 18 agosto 2020 dall’account Voices from Belarus che in un tweet successivo aveva ben ... Leggi su open.online

Potrebbe essere l’avanguardia di quell’aiuto che è stato promesso dal presidente russo. L’opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che dal giorno dopo le elezioni si trova all’estero, ha detto di essere pr ...

