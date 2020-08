Bannon e la rivoluzione populista. Così sostenne il governo gialloverde (Di giovedì 20 agosto 2020) Nelle settimane successive alla nascita del governo gialloverde Steve Bannon era un fiume in piena: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non c'è mai stato in tempi moderni un vero governo populista. Ora c'è". Pochi come l'ex stratega di Donald Trump, arrestato oggi negli Usa con l'accusa di appropriazione indebita, manifestarono con tanta energia il proprio entusiasmo per l'accordo politico che fece nascere il primo governo Conte. Un osservatore esterno, come amava definirsi, ma anche qualcosa di più visto che non ha mai nascosto di aver caldeggiato a Matteo Salvini un accordo con l'allora capo politico del Movimento Luigi Di Maio. Che qualcosa in Italia stesse cambiando Bannon lo respirava ... Leggi su agi

Stupormundi66 : RT @sruotolo1: #sovranisti #populisti oggi è nu juorn bbuon. Arrestato in #Usa per frode l’ex stratega di #DonaldTrump #stevebannon Vi ri… - antoniodigi : RT @Agenzia_Italia: Bannon e la rivoluzione populista. Così sostenne il governo gialloverde - Beatric16522218 : RT @sruotolo1: #sovranisti #populisti oggi è nu juorn bbuon. Arrestato in #Usa per frode l’ex stratega di #DonaldTrump #stevebannon Vi ri… - Agenzia_Italia : Bannon e la rivoluzione populista. Così sostenne il governo gialloverde - Anselmi64R : RT @sruotolo1: #sovranisti #populisti oggi è nu juorn bbuon. Arrestato in #Usa per frode l’ex stratega di #DonaldTrump #stevebannon Vi ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Bannon rivoluzione Bannon e la rivoluzione populista. Così sostenne il governo gialloverde AGI - Agenzia Italia Bannon e la rivoluzione populista. Così sostenne il governo gialloverde

Nelle settimane successive alla nascita del governo gialloverde Steve Bannon era un fiume in piena: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non ...

Steve Bannon arrestato per frode: "Ha truffato i finanziatori del muro Usa-Messico"

NEW YORK - Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Donald Trump, è stato arrestato per frode, l'accusa in concorso con altre tre persone, nell'ambito della campagna online di raccolta fondi 'We Bui ...

Nelle settimane successive alla nascita del governo gialloverde Steve Bannon era un fiume in piena: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non ...NEW YORK - Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Donald Trump, è stato arrestato per frode, l'accusa in concorso con altre tre persone, nell'ambito della campagna online di raccolta fondi 'We Bui ...