Aeronautica Militare: volo d’urgenza da Reggio Calabria a Torino per salvare una bambina di 5 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri, in tarda serata, un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto Militare di Ciampino verso Reggio Calabria, per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni. Dopo aver imbarcato la piccola paziente, i genitori e l’equipe medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, l’equipaggio di volo è decollato alle ore 23.50 alla volta di Torino. Intorno alle ore 1.30, il velivolo Militare è atterrato all’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino, dove un’autombulanza ha trasportato la ... Leggi su meteoweb.eu

ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal 16° Stormo dell'#AeronauticaMilitare. 'Pronti, sempre e ovunque a difesa del personale, d… - Agenparl : Comunicato stampa: Aeronautica Militare, volo d’urgenza per salvare una bambina di 5 anni - - lilitwelve : Nella prossima vita mi butto davvero nella carriera militare, aeronautica o marina - AvioMediaNet : Aeronautica Militare: volo sanitario da Lamezia Terme a Brescia per trasferire un bambino - preuniop : Il trasporto sanitario è stato effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino Nella mattinata odierna un… -