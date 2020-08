Villas-Boas sui casi COVID-19 al Marsiglia: “E’ il momento della prevenzione e della cura” (Di mercoledì 19 agosto 2020) I casi di positività da COVID-19 riscontrati in casa Marsiglia hanno rinviato anche il match d’apertura della Ligue1. Il tecnico dei biancocelesti André Villas-Boas ha espresso un suo pensiero su questo delicato momento extra sportivo attraverso un post sul suo profilo personale Instagram: “Purtroppo viviamo questa settimana tra ansia e brutte notizie. La pandemia che ostinatamente continua a spaventare e colpire tante famiglie ha finito per bussare anche alla nostra porta. Per noi questo è il momento della prevenzione e della cura. Ora è il momento di stare attenti e sostenere gli altri e allo ... Leggi su alfredopedulla

