Ufficiale: il Genoa cede Gümüş al Fenerbahçe (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il club turco del Fenerbahçe rende noto l’acquisto di Sinan Gümüş dal Genoa. Il giocatore, come annunciato dal sito turco, ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto. “Il nostro club ha stretto un accordo per Sinan Gümüş del Genoa CFC. Il Fenerbahçe lega il fortunato ventiseienne ai suoi colori a 3 + 1 anni. Accogliamo nella nostra famiglia Sinan Gümüş, che combatterà per la nostra maglia spinata. Gli auguriamo tanti campionati con i nostri colori giallo e blu”. Ailemize hoş geldin Sinan Gümüş pic.twitter.com/JV9KKYhseY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020 Foto: Fenerbahce Twitter L'articolo Ufficiale: il Genoa cede Gümüş al ... Leggi su alfredopedulla

