Traffico Roma del 19-08-2020 ore 20:00

Luceverde Roma hai trovati dalla redazione collaborazione Studio Stefano Baiocchi I maggiori disagi registrati al momento con gli assurdi della capitale nei pressi di Castel Romano dopo a causa di un incendio si sono formate Code in via di pratica si tratta della strada che collega la Pontina con l'aeroporto militare di Pratica di Mare in corso Naturalmente un intervento massiccio da parte dei Vigili del Fuoco è scattata anche la chiusura di via di Castel Romano tra via di Pratica il centro commerciale Tutto regolare invece sulla Pontina già penalizzata da un incidente avvenuto al km 23 sulla stessa Pontina abbiamo ora coda per Traffico intenso tra Castel Romano Pomezia Nord in direzione di Latina Restano i disagi sulla diramazione Roma sud dove per ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews I commercianti: "Non è il Bronx. Anche se i reggiani hanno dei pregiudizi sulla via"

Intanto tra i commercianti di via Roma ci si riunisce e si discute anche della proposta ... minibus o in monopattino piuttosto che chiudere al traffico strade centrali" interviene ancora una volta ...

Mestre, traffico d’arte ed estorsione: la Cassazione respinge i ricorsi

Il suo collaboratore Pizza - come un terzo indagato che scelse di patteggiare - gli avrebbe riferito che nell'inchiesta sui furti di opere d'arte era coinvolto il clan dei Casamonica di Roma.

