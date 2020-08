Torino, Ricardo Rodriguez: “Torino club storico dal futuro ambizioso” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo arrivato in casa Torino, l’ex Milan Ricardo Rodriguez, ha salutato virtualmente i suoi nuovi tifosi con un post sul suo profilo Instagram. “Per i prossimi 4 anni sarò un giocatore del Torino, una società con un passato storico ed un futuro ambizioso! Ringrazio il presidente, il mister e il direttore per la loro fiducia! Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Milan per gli ultimi 3 anni! Adesso non vedo l‘ora di poter indossare la mia nuova maglia granata!”. Visualizza questo post su Instagram Per i prossimi 4 anni sarò un giocatore del Torino, una societa con un passato storico ed un futuro ambizioso! Ringrazio il presidente, il ... Leggi su alfredopedulla

