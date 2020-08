Torino, Cairo presenta Giampaolo: 'È un maestro, una scelta facile' (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino comincia alle 14 in punto. Seduto al centro, con il presidente Urbano Cairo alla sua destra e il direttore tecnico Davide Vagnati alla sinistra ... Leggi su gazzetta

officialmaz : Le mie pagelle alla #SerieA (17) #Torino 4,5 Se fai 23 punti in meno della stagione passata nonostante un bomber s… - tuttosport : #Torino, #Cairo presenta #Giampaolo: 'Un maestro, lo volevo 13 anni fa' ?? - AhernandezS89 : RT @romanewseu: #Torino, #Cairo: “#Sirigu ce lo teniamo stretto” #ASRoma - Eurosport_IT : É iniziata l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino ?? #CalcioMercato | #Torino | #Cairo - romanewseu : #Torino, #Cairo: “#Sirigu ce lo teniamo stretto” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cairo

Oggi allo stadio Olimpico Grande Torino, il presidente Urbano Cairo ha presentato il nuovo allenatore dei granata Marco Giampaolo. “Oggi è una giornata importante per noi, già nel 2007 volevo ...Contestazione di circa cinquanta tifosi del Torino nel giorno della prestazione di Marco Giampaolo. I tifosi granata si sono riuniti in via Filadelfia per far emergere il proprio dissenso dopo la stag ...