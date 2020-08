Tentano di incidere il loro nome sulla Fontana di Trevi, due turisti denunciati a Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – Due turisti di 61 e 44 anni sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo ex Trevi, mentre tentavano di effettuare un’incisione a ridosso della Fontana di Trevi. Durante il quotidiano servizio di controllo della piazza, un agente ha notato alcuni movimenti sospetti e, avvicinandosi, ha sorpreso la coppia mentre era intenta ad incidere il proprio nome con una monetina da 2 centesimi su uno dei basamenti della scalinata posta di fronte al monumento. I due, un cittadino residente in Germania con la sua compagna di nazionalita’ slovacca, sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando di via della Greca per ulteriori accertamenti: al termine sono stati denunciati per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Oltre alla denuncia, nei loro confronti e’ scattata anche la sanzione di 450 euro e l’ordine di allontanamento previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.RAGGI: DASPO PER DUE TURISTI CHE INCIDEVANO NOME A FONTANA TREVI Leggi su dire

