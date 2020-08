Ted Lasso 2: Apple TV+ annuncia la seconda stagione della serie (Di mercoledì 19 agosto 2020) La produzione di Ted Lasso 2, la seconda stagione della comedy con star Jason Sudeikis, è stata confermata da Apple TV+. Ted Lasso 2 ha ottenuto il via libera alla produzione: Apple TV+ ha infatti annunciato il rinnovo della comedy per una seconda stagione. Lo show ha debuttato sugli schermi della piattaforma di streaming pochi giorni fa, il 14 agosto, e sembra abbia ottenuto un'ottima accoglienza in molte nazioni europee e negli Stati Uniti. Nella serie Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, personaggio che dà il titolo allo show. Ted è un ex allenatore di football americano che viene ingaggiato per seguire un team di calcio inglese, ... Leggi su movieplayer

Vittorino1806 : Oggi Apple ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato la serie TV 'Ted Lasso', disponibile sul servizio 'Apple T… - badtasteit : #TedLasso: #AppleTV+ rinnova la serie con #JasonSudeikis per una seconda stagione - GQitalia : Non sottovalutare questi baffetti - rosangelaleo : Marquei como visto Ted Lasso - 1x3 - Trent Crimm: The Independent - rosangelaleo : Marquei como visto Ted Lasso - 1x2 - Biscuits -

Ultime Notizie dalla rete : Ted Lasso "Ted Lasso" rinnovata per una seconda stagione - iPhone Italia iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone “Ted Lasso” rinnovata per una seconda stagione

Secondo quanto riportato da Variety, Apple ha già rinnovato per una seconda stagione la serie commedy “Ted Lasso”, a meno di una settimana dal lancio su Apple TV+. “Ted Lasso” è una serie comica inter ...

Ted Lasso 2: Apple TV+ annuncia la seconda stagione della serie

La produzione di Ted Lasso 2, la seconda stagione della comedy con star Jason Sudeikis, è stata confermata da Apple TV+. Ted Lasso 2 ha ottenuto il via libera alla produzione: Apple TV+ ha infatti ann ...

Secondo quanto riportato da Variety, Apple ha già rinnovato per una seconda stagione la serie commedy “Ted Lasso”, a meno di una settimana dal lancio su Apple TV+. “Ted Lasso” è una serie comica inter ...La produzione di Ted Lasso 2, la seconda stagione della comedy con star Jason Sudeikis, è stata confermata da Apple TV+. Ted Lasso 2 ha ottenuto il via libera alla produzione: Apple TV+ ha infatti ann ...