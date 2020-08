Springsteen si schiera: "The Rising" per Joe Biden. Guarda il (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ricordate quando il repubblicano Ronald Reagan utilizzò ' Born in the U.S.A ' di Bruce Springsteen , peraltro fraintendendo completamente il testo, e il rocker si infuriò e lo bloccò? Ricordate come ... Leggi su globalist

Ricordate quando il repubblicano Ronald Reagan utilizzò “Born in the U.S.A” di Bruce Springsteen (peraltro fraintendendo completamente il testo) e il rocker si infuriò e lo bloccò? Ricordate come il B ...

The Rising di Bruce Springsteen è la colonna sonora della campagna elettorale di Joe Biden in USA

Bruce Springsteen non sembra aver cambiato idea sul tema e ... di Donald Trump è stata chiara fin dalla sua prima campagna elettorale. In molti si sono schierati contro di lui, anche se questo non ha ...

