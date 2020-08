Spaventose inondazioni devastano parte della Cina: 100mila evacuati, la diga preoccupa (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’esondazione in più punti del fiume Yangtze ha provocato inondazioni di portata storica. Cittadini evacuati a bordo di gommoni, dichiarato il livello massimo di allerta È una situazione davvero spaventosa e sconvolgente quella che decine di migliaia di cittadini stanno affrontando nel sudovest della Cina, zona del Paese colpita da violente inondazioni che hanno obbligato … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Spaventose inondazioni

NewNotizie

L’esondazione in più punti del fiume Yangtze ha provocato inondazioni di portata storica. Cittadini evacuati a bordo di gommoni, dichiarato il livello massimo di allerta È una situazione davvero spave ...Tempesta spazza via l’isola di Eubea: in Grecia 8 morti per le inondazioni, anche bimbo di 8 mesi Tra le vittime dela tempesta che ha colpito l’isola di Eubea purtroppo figura anche un bambino di appe ...