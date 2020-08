Salvini ad un comizio: “Basta terrorizzare gli italiani con il Covid-19”, ma viene contestato (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Grazie al buonsenso degli italiani i numeri sono sotto controllo, stiamo parlando da tempo di 4 o 5 morti al giorno, in tutta Italia non ci sono nemmeno 60 ricoverati in terapia intensiva. Il virus di ora non è quello di marzo e aprile, continuare a terrorizzare gli italiani mi sembra privo di senso”. Così ha risposto alla Spezia Matteo Salvini a chi gli chiedeva circa polemiche e strumentalizzazioni della politica sull’emergenza Covid. “Bisogna continuare a usare precauzioni, distanze, mascherine, però dire che c’è un’emergenza significa fare un torto agli stessi medici”. Al comizio di Salvini hanno partecipato circa 200 persone, con l’intervento di altrettanti manifestanti che lo hanno ... Leggi su sportface

