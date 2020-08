Roma perde il suo Cesare: addio a Romiti il "duro" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Caro direttore, la Roma e la Romanità dei Palazzi del potere perdono con Cesare Romiti un altro testimone e protagonista assoluto. Prima di lui a lasciarci Giulio Andreotti, resta solo Cesare Geronzi, per fortuna in gran salute. Nella Prima e nella Seconda Repubblica, Cesarone, così gli amici chiamavano Romiti, il Divo e l'Imperatore hanno racchiuso i tre poteri che contano, quello dell'industria, della politica e delle banche. Tutti con infanzie difficili e provenienti da famiglie modeste, inseguiti dalla magistratura che non ha permesso loro forse di realizzare qualche sogno che avrebbe reso l'Italia migliore: Mediobanca per Romiti, il Quirinale per Andreotti la permanenza in Generali per Geronzi, fatto fuori da quei poteri che era convinto di aver ... Leggi su iltempo

