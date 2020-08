Rientri dall'estero: aumentano i positivi. Sono 63 in tutto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continua lo screening dell'Asl Napoli 1 Centro sui viaggiatori che rientrano dall'estero a Napoli. Sale a 63 il numero di persone rientrate dall'estero e trovate positive al virus. Nelle ultime 24 ore,... Leggi su napolitoday

