Perché no al taglio dei parlamentari (Di mercoledì 19 agosto 2020) Perché no al taglio dei parlamentari? Questa la posta in gioco. Manca poco piu’ di un mese al referendum sul taglio dei parlamentari. Il 20 settembre, giorno del voto referendario, oscurato dalle tv, come l’altro di 150 anni fa, cade nel giorno e mese della breccia di Porta Pia che segno’la fine del potere temporale dei Papi e l’unificazione dell’Italia. 150 anni dopo ,il referendum confermativo sopra un taglio lineare della rappresentanza popolare nell’organo parlamentare.Riducendo la rappresentatività del parlamento è inevitabile la crescita del potere delle piccole oligarchie di partito .E’ questo un punto essenziale ... Leggi su huffingtonpost

