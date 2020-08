Panchina Juventus under 23, Lamberto Zauli ad un passo (Di mercoledì 19 agosto 2020) : il tecnico della Primavera guiderà la compagine bianconera in C La Juventus ha sciolto le riserve. Il nuovo allenatore della Juventus under 23 sarà Lamberto Zauli, attuale tecnico della Primavera bianconera (dal 2019 dopo l’esperienza con l’Empoli). Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, a guidare la formazione under23 – inizialmente affidata ad Andrea Pirlo (successivamente promosso in prima squadra), sarà l’attuale allenatore formazione Primavera. Manca soltanto la conferma ufficiale, ma ormai il club bianconero ha scelto a chi affidare la Panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

