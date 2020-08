Pagelle Lione-Bayern Monaco 0-3: voti e tabellino Champions League 2019/2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Lione-Bayern Monaco 0-3, semifinale di Champions League 2019/2020. Il Bayern Monaco vince e vola in finale contro il Psg. A Lisbona la formazione di Rudi Garcia parte bene e fallisce due nitide occasioni da gol prima con Depay e poi con Ekambi. E al Bayern Monaco basta poco per punire i francesi: al 18′ Gnabry semina il panico sulla trequarti e lascia partire un mancino che si infila all’incrocio dei pali. Al 33′ c’è il raddoppio: Muller crossa per Lewandowski che sbaglia da due passi ma la palla resta nella disponibilità di Gnabry che da due passi mette in rete. Nel finale ... Leggi su sportface

Il PSG archivia facilmente la pratica Lipsia e vola in finale di Champions: 3-0 allo stadio Da Luz per i francesi che ora aspettano di conoscere l'avversaria che uscirà dall'incrocio tra Bayern Monaco ...

