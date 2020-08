Ora è ufficiale: Koeman allenerà il Barcellona, contratto biennale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. L'ufficializzazione è arrivata dal sito del club: il contratto è fino al 30 giugno 2022. Koeman sarà presentato oggi alle 18 all'Auditori 1899. ... Leggi su gazzetta

giornalettismo : L'avvocato del ragazzo bloccato al collo da un poliziotto a #Vicenza ha parlato con Giornalettismo. Tutto è parti… - ETGazzetta : Ora è ufficiale: #Koeman allenerà il #Barcellona, contratto biennale - albafleurie : uhh è uscito fuori il cast ufficiale del gfvip, ora vediamo che cagata esce - cmdotcom : #Barcellona, ora è UFFICIALE: Koeman è il nuovo allenatore - FlavioMTassotti : Ora è ufficiale. #ASRoma #Planes #DS -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale

ilsipontino.net

Il club ha rilasciato un comunicato, ora è ufficiale. Arriva un importante rinnovo da parte della Spal: ecco l’annuncio su Floccari Sarà ancora Spal, per Sergio Floccari, nella prossima stagione in ...BARCELLONA - Mancava solo l'ufficialità, ora c'è anche quella. Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. In una nota il club blaugrana comunica l'accordo con l'olandese che ha firmato un con ...