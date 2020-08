Non c’era nessuno ai comandi del treno deragliato a Carnate. Il macchinista era sceso per una pausa insieme al capotreno. La Procura di Monza indaga per disastro ferroviario colposo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ha percorso circa 10 chilometri, dalla stazione di Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, a quella di Carnate, in provincia di Monza e Brianza, senza che vi fosse un macchinista a bordo, il treno regionale deragliato questa mattina a Carnate, provocando il ferimento dell’unico passeggero che trasportava. Il macchinista e il capotreno, secondo quanto è stato ricostruito da trenord, erano scesi alla stazione di Paderno per concedersi una pausa. trenord ha riferito che per cause da accertare, “il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza ... Leggi su lanotiziagiornale

