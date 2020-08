No, lungo la tangenziale di Napoli non c’è un cartello che parla del «sangue donato da Salvini» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 17 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto e da una parte di testo. Lo scatto mostra un tratto di strada molto trafficato e un cartello di avvertenza per gli automobilisti. Si legge: «Guida con prudenza protesti ricevere il sangue donato da Salvini!». Nella parte testuale dell’immagine si sostiene che la scena si sarebbe verificata lungo la tangenziale di Napoli. Questa è notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 17 agosto 2020 – Notizia falsa L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra la tangenziale di Napoli ed è stata realizzata utilizzando un programma online che permette di scrivere all’interno del ... Leggi su facta.news

sambuccoa : @francescatotolo @ValerioNicolosi Visto che a Lampedusa siete già in tanti,perché qualcuno di voi non viene a docum… - pepeer80 : @g_falcomata Spazzatura ovunque lungo la tangenziale! Sembrava di essere nei paesi del terzo mondo. Tari altissima.… - parmapress_24 : Incidente mortale in Tangenziale Nord: bretella stradale chiusa a lungo - -