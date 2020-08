Nei giardini del Castello presentazione del libro 'Christianus Sum' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si terrà sabato 22 agosto alle 17,30, nel rispetto delle regole anti-Covid, la presentazione del libro 'Christianus Sum ' di Giovanni Ferrante, edito da Delta Tre. L'evento che gode il patrocinio del ... Leggi su avellinotoday

GervasioHya : @SkyTG24 Poveri ragazzi ma come fanno a stare con una mascherina per 6 ore di seguito e poi chi lo controlla nei co… - GervasioHya : @Corriere Poveri bambini e ragazzi perché sarà difficile riuscire a farle tenere per 5 ore di fila e se beccano qu… - bassairpinia : GROTTAMINARDA. Nei giardini del castello presentazione del libro 'Christianus Sum' . - - fra_franzese : @Croce41522542 @TuttoVietnam @CasaLettori Ba Na Hills,nei pressi di Da Nang. È una grande attrazione turistica,meta… - RadiOndaBlu : Tony Montecalvo e The Dream Catchers live nei Giardini comunali Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Nei giardini Legambiente Terracina si allarma e segnala: pino centenario ammalato nei giardini di Levante IlFaroOnline.it Rami, rifiuti ed anche un materasso, Amia ripulisce giardini di Via Plinio

Una squadra di operatori Amia è intervenuta questa mattina, 19 agosto, nei giardini di Via Plinio, a Borgo Venezia, per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria e risolvere alcune critic ...

Tony Montecalvo e The Dream Catchers in concerto nei Giardini del Comune a Latina

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Una squadra di operatori Amia è intervenuta questa mattina, 19 agosto, nei giardini di Via Plinio, a Borgo Venezia, per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria e risolvere alcune critic ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...