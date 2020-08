Mogol incontra Al Bano e la Lecciso. Che bomba c'è dietro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Potrebbe esserci dietro un nuovo progetto lavorativo. Perché a Cellino arrivano Bocelli, Malgioglio e poi Mogol. In pratica, un andirivieni di big della musica a casa Carrisi. Sempre aperta. E ad accogliere il paroliere più famoso di sempre ci pensa, insieme ad Al Bano, Loredana Lecciso (compagna del cantante). Mogol ha cenato a Cellino con il Leone della musica italiana e la sua compagnia. Ci dicono, da spifferata, che abbia chiacchierato a lungo sull'attuale panorama musicale. E se ci fosse qualche nuovo progetto all'orizzonte? Mistero. Ma c'è un indizio: qualche settimana fa, da Al Bano era arrivato anche Bocelli. Ovviamente a cena, tutta pugliese. E se Al Bano volesse mettere in piedi una reunion ... Leggi su iltempo

Mogol, nome d'arte di Giulio Rapetti, sta per compiere un passo importante: fra soli due giorni spegnerà 84 candeline. Il paroliere italiano però festeggerà qualche giorno più tardi, il 23 agosto, ad ...

